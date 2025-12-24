Raków złożył ofertę, ale pomocnik wybrał inaczej. Trafi do rodzimej ligi

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków może obejść się smakiem

Raków Częstochowa w tym sezonie może być do tej pory z siebie zadowolony. Pomimo początkowych problemów i obaw o wyniki, wszystko z czasem się ustabilizowało i poprawiło. Finalnie rundę jesienną zakończyli oni na 4. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, a co równie – lub nawet bardziej – istotne, to to, że w fazę ligową Ligi Konferencji Europy Medaliki zakończyły na drugim miejscu.

Wiadomo jednak, że tej zimy z pewnością klub czeka sporo zmian. Ta najważniejsza na stanowisku trenera już się dokonała, ale kolejne – kadrowe – są kwestią czasu. Pewne jest już jednak to, że nie będzie awizowanego od jakiegoś czasu w mediach transferu Svita Seslara z tureckiego Eyupsporu. Raków Częstochowa jakiś czas temu wysłał za niego ofertę, ale według informacji przekazanych przez serwis „sportklub.n1info.si”, ofensywny pomocnik przeniesie się do NK Celje w rodzimej lidze.

Svit Seslar w tym sezonie rozegrał dla swojego klubu w sumie 11 spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował trzy asysty. W przeszłości ten 23-letni ofensywny gracz związany był z klubami w swojej rodzimej lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia 6-krotnego reprezentanta Słowenii na 2,5 miliona euro.

Zobacz także: Abramowicz także może odejść z Jagiellonii! Bramkarz na radarze klubu z Francji