Raków szykuje kolejne odejścia. Dwóch graczy ma udać się na wypożyczenie

Raków Częstochowa szykuje się do odejścia kolejnych dwóch zawodników. Tym razem na wypożyczenie udać mają się Apostolos Konstantopoulos oraz Ibrahima Seck, o czym informuje Szymon Janczyk z "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Apostolos Konstantopoulos

Dwóch graczy Rakowa do wypożyczenia

Raków Częstochowa w zimowym okienku transferowy jak do tej pory był dość aktywny na rynku. Przede wszystkim Medaliki postawiły na sprowadzenie młodych graczy, choć pojawił się też Paweł Dawidowicz, który wrócił do Polski po wielu latach gry we Włoszech. Niemniej widoczna jest zdecydowana zmiana w podejściu do polityki transferowej i być może okaże się ona niezwykle skuteczna już tej wiosny.

Niemniej wiadomo, że zawsze przyjścia nowych zawodników oznaczają, że pojawią się też odejścia. Ekipa Łukasza Tomczyka, choć ma grać na kilku frontach, chce wypożyczyć dwóch graczy ze swojej dotychczasowej kadry, o czym poinformował Szymon Janczyk z „Weszło”. Są to Apostolos Konstantopoulos oraz Ibrahima Seck. Jak przekazał dziennikarz, Raków szuka opcji dla tych graczy, tak, aby mogli oni regularnie grać.

Apostolos Konstantopoulos w rundzie jesiennej występował dość często w zespole Marka Papszuna. W sumie rozegrał aż 18 spotkań. Nie jest on jednak ulubieńcem nowego szkoleniowca. Jego aktualna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Z kolei Ibrahima Seck grał zdecydowanie mniej, bo zaliczył tylko 260 minut w siedmiu starciach. Zdołał zanotować jednak asystę. 21-letni Senegalczyk związany jest z Rakowem taką samą umową, co Grek.

