Raków sprzedał piłkarza. Pierwszoligowiec skorzystał z opcji wykupu

Raków Częstochowa poinformował, że GKS Tychy skorzystał z możliwości wykupu Tobiasza Kubika z klubu. Ten podpisał z pierwszoligowcem umowę do końca czerwca 2027 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tobiasz Kubik

GKS Tychy wykupił skrzydłowego Rakowa

GKS Tychy w tym sezonie Betclic 1. ligi radzi sobie bardzo dobrze. Zespół przeszedł olbrzymią przemianę pod wodzą trenera Artura Skowronka i zupełnie inaczej – dużej lepiej – gra i punktuje. Tym samym tyszanie mają szansę załapać się do strefy barażowej pozwalającej powalczyć o grę w PKO Ekstraklasie.

Pomóc w tym ma wykupienie z Rakowa Częstochowa do tej pory tylko wypożyczonego Tobiasza Kubika. Zespół spod Jasnej Góry poinformował bowiem, że tyszanie skorzystali z zawartej w umowie możliwości wykupienia zawodnika, co z pewnością pomoże zespołowi ze Śląska w budowie kadry na kolejny sezon. Kubik podpisał z klubem umowę do końca czerwca 2027 roku.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Tobiasz Kubik w tym sezonie rozegrał dla GKS-u Tychy 19 spotkań, w których zanotował dwie asysty. 22-latek to skrzydłowy, który głównie gra na lewej stronie boiska. W swoim CV ma jeden występ w pierwszej drużynie Rakowa Częstochowa. W przeszłości reprezentował także barwy Skry Częstochowa, w której ma najwięcej występów. Piłkarz wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 200 tysięcy euro.

Zobacz także: Salech błyszczy, PZPN nie śpi, Jordania działa? Nowe wieści w sprawie gracza z polskimi korzeniami. Jest wart miliony