Raków ściąga piłkarza z MLS! To młodzieżowy reprezentant kraju

Raków Częstochowa wypożyczy piłkarza z MLS. Nowym zawodnikiem Medalików ma zostać Mitja Ilenić - donosi serwis Nogomania.com. Będzie to wypożyczenie z opcją wykupu.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Mitja Ilenić zostanie nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa rozpoczął zbrojenia przed walką o mistrzostwo Polski w drugiej części sezonu. Misja ponownego zdobycia tytułu została powierzona nowemu trenerowi. W grudniu jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia klub poinformował, że Marka Papszuna zastąpi Łukasz Tomczyk. Dla 37-latka to powrót do częstochowskiego klubu, w którym kiedyś pracował w akademii.

Kilka dni temu Goal.pl informował, że Raków wraz z Legią obserwuję tego samego piłkarza pod kątem transferu. To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o ruchy transferowe zespołu spod Jasnej Góry. Zagraniczne media piszą o pozyskaniu gracza z MLS.

Według portalu Nogomania.com blisko wypożyczenia do Rakowa ma być Mitja Ilenić. To 21-letni prawy obrońca, który na co dzień gra w New York City. Do Stanów Zjednoczonych trafił w styczniu 2023 roku z macierzystego klubu, jakim jest słoweńskie NK Domzale. Jak dotąd zagrał już w 64 meczach w MLS, w których 3 razy wpisał się na listę strzelców i zanotował 4 asysty.

Ekipa z Nowego Jorku płaciła za niego milion euro. Nie wiadomo jednak, ile potencjalnie zapłaci Raków. Źródło sugeruje, że choć będzie to wypożyczenie, to w umowie znajdzie się opcja wykupu reprezentanta Słowenii do lat 21 po zakończonym sezonie.

Po rundzie jesiennej Raków zajmuje 4. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 29 punktów. Do lidera tracą tylko jeden punkt, więc zapowiada się zacięta walka o mistrzostwo do samego końca. W poprzedniej kampanii przegrali tytuł z Lechem Poznań o jeden punkt.