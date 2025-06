Raków Częstochowa ogłosił transfer Lamine Diaby-Fadigi z Jagiellonii Białystok. 24-letni napastnik podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia o dwa sezony.

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Lamine Diaby-Fadiga w Rakowie

Raków Częstochowa potwierdził transfer definitywny Lamine Diaby-Fadigi, który ostatni sezon spędził w Jagiellonii Białystok. Francuz związał się z klubem spod Jasnej Góry trzyletnią umową, która może zostać przedłużona do czerwca 2030 roku.

Lamine Diaby-Fadiga urodził się 19 stycznia 2001 roku we francuskim Grasse, a swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Stade de Vallauris, ES Cannet Rocheville, AS Cannes, FC Mougins Côte d’Azur oraz OGC Nice. To właśnie w barwach tego ostatniego klubu debiutował w seniorskiej piłce, najpierw w rezerwach, a następnie w pierwszym zespole.

Po opuszczeniu Nicei grał m.in. dla FC Paris, gdzie zdobył 12 bramek w 51 meczach oraz FC Eindhoven. W Jagiellonii rozegrał łącznie 42 spotkania, strzelając 3 gole i notując jedną asystę. Na koncie ma również występy w młodzieżowych reprezentacjach Francji.

– Lamine to zawodnik, który pasuje do naszego DNA. Ma bardzo duży potencjał, którego jeszcze w pełni nie pokazał w barwach Jagiellonii. Trener Marek Papszun na pewno go wydobędzie i wierzymy, że w Rakowie będzie rozwijał się z każdym tygodniem – powiedział Doradca Zarządu ds. Sportowych Rakowa, Artur Płatek.

Jak wcześniej informował na łamach Goal.pl Piotr Koźmiński to część wymiany między klubami. W jej ramach do Jagiellonii Białystok trafi Dawid Drachal, który wiosnę spędził na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice.

Zobacz również: Górnik Zabrze zaskoczy transferem? To może być ciekawy powrót