MIkolaj Barbalell/Alamy Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga

Takiej wymiany dawno w Ekstraklasie nie było

Dawid Drachal zakończył wypożyczenie do GKS Katowice i uda się do Białegostoku. Z kolei Lamine Fadiga zamieni Jagiellonię na Raków. W polskiej lidze niezbyt często dochodzi do takich wymian, ale ta właśnie staje się faktem. O tym, że do tego dojdzie goal.pl informował już 18 maja

Zdania na temat tego kto lepiej na tym wyjdzie są podzielone. Dawid Drachal to młody zawodnik, kibice Jagi liczą, że pod okiem Adriana Siemieńca mocno się rozwinie. Z kolei Fadiga nie był zadowolony ze swojej pozycji w Jagiellonii, bo znalazł się w głębokim cieniu Afimico Pululu.



Francuz nie miał więc problemu z przyjęciem oferty Rakowa, mimo że tam robi się dość ciasno jeśli chodzi o napastników. Tak czy inaczej sprawy są już praktycznie dopięte, a oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w ciągu 1-2 dni.

Zobacz także: Ekstraklasa staje przed dużą szansą (VIDEO)

Obaj głodni gry

Natomiast jeśli chodzi o tę transakcję, to nie jest to tylko i wyłącznie barter, czyli transakcja bezgotówkowa. Raków dopłaci za Fadigę, choć nie jest to jakaś oszałamiająca kwota. Z naszych informacji wynika, że będzie to około 500 tysięcy złotych.



W ostatnim sezonie Lamine Diaby-Fadiga zagrał w barwach Jagiellonii 27 ligowych meczów, w których strzelił 3 gole i zaliczył asystę. Z kolei Drachal pojawił się na ligowych boiskach 24 razy, zdobywając bramkę i zaliczając asystę.