Górnik Zabrze rozmawia z Radomiakiem Radom w sprawie transferu Filipa Majchrowicza. Jeśli ten dojdzie do skutku to zabrzanie mogą zdecydować się na pozyskanie Tomasza Loski ze Śląska Wrocław, informuje "Weszlo".

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Loska

Tomasz Loska może wrócić do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze latem może zdecydować się na spore przetasowania w bramce. Trójkolorowi już zdążyli oficjalnie poinformować o odejściu Michała Szromnika. Golkiper po udanym początku poprzedniego sezonu znacznie obniżył loty, a wiosną został wygryziony ze składu przez Filipa Majchrowicza. Jednak jego przyszłość na Górnym Śląsku również pozostaje niepewna.

Górnik zdecydował się na roczne wypożyczenie Marcela Łubika z Augsburga. Młody bramkarz ma za sobą niezwykle udany sezon w barwach GKS-u Tychy na poziomie Betclic 1 Ligi i wiele wskazuje na to, że to on będzie pełnił rolę podstawowego golkipera. To sprawia, że zabrzanie są otwarci na rozstanie z Filipem Majchrowiczem.

Jak informuje „Weszlo”, bramkarz Trójkolorowych może wrócić do Radomiaka Radom. Oba kluby już negocjują w sprawie transferu, ale na razie kością niezgody pozostaje kwota odstępnego. Obecnie miała pojawić się ofertą w wysokości około 100 tysięcy złotych. Górnik natomiast oczekuje znacznie więcej, nawet dwa razy tyle.

Jeśli jednak oba kluby dojdą do porozumienia to, jak dodaje „Weszlo”, do Zabrza może wrócić Tomasz Loska, który miałby pełnić rolę zmiennika Marcela Łubika. Loska grał w Górniku przez wiele sezonów. Jego kontrakt ze Śląskiem wygasa w przyszłym roku, ale po spadku wrocławskiego klubu do Betclic 1 Ligi może zdecydować się na szybsze opuszczenie klubu.

Zobacz również: Raków wzmocnił sztab. Do Częstochowy trafił były trener z Ekstraklasy