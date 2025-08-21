Raków Częstochowa traci piłkarza. Wybrał nietypową ligę

Jakub Myszor spróbuje swoich sił za granicą
Raków Częstochowa rywalizuje obecnie na kilku frontach. Mimo to nie wszyscy zawodnicy mają realne szanse na regularną grę w zespole Marka Papszuna. Jednym z takich piłkarzy jest Jakub Myszor. Najnowsze informacje w jego sprawie przekazał dziennikarz Jarosław Kłak z NaWylot TV.
Według źródła Myszor kończy swoją przygodę z Rakowem. Zawodnik ma spróbować sił w jednej z zagranicznych lig. „Jakub Myszor odchodzi z Rakowa Częstochowa i dołączy do KF Teuta. Transfer definitywny. 23-latek nie wywalczył miejsca w drużynie trenera Marka Papszuna” – poinformował Kłak na platformie X.
23-letni pomocnik ma kontrakt ważny z Rakowem do końca grudnia tego roku. W poprzednim sezonie występował w barwach Ruchu Chorzów, który zakończył rozgrywki dopiero na 10. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, co uznano za spore rozczarowanie.
Obecnie Myszor wyceniany jest na 300 tysięcy euro. Na swoim koncie ma 59 występów w PKO BP Ekstraklasie oraz 18 spotkań w Betclic 1. Lidze.
Potencjalny nowy klub Polaka, KF Teuta, zakończył poprzedni sezon ligi albańskiej na szóstym miejscu. Drużyna zdobyła 44 punkty, strzeliła 29 goli i straciła 44 w 36 meczach. Nową kampanię rozpocznie 30 sierpnia od drugiej kolejki, w starciu z Partizani.
