Cezary Kulesza znów wizerunkowo bardzo mocno stracił. Profil portalu Goniec.pl na platformie X opublikował nagranie wideo z wydarzeń, które uderzają w prezesa PZPN.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza w kompromitującym materiale

Cezary Kulesza został wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej na drugą kadencję. Było to praktycznie przesądzone, bo w wyborach nie miał żadnego kontrkandydata. Tuż po decyzji o reelekcji serwis Goniec.pl opublikował obszerny artykuł o działaczu, opisując m.in. jego rzekome pijańskie ekscesy.

Kulesza w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. – Rzekomo autor widział jakieś zdjęcia i nagrania. Nasuwa się pytanie: dlaczego ich nie przedstawiono? Odpowiedź jest prosta – takie materiały nie istnieją, bo opisywane zdarzenia nigdy nie miały miejsca – tłumaczył prezes PZPN.

Tymczasem w czwartek, 21 sierpnia, w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które potwierdza wcześniejsze informacje portalu. Widać na nim, jak Kulesza w towarzystwie polityków Zjednoczonej Prawicy tańczy i śpiewa „Barkę”, ulubioną pieśń religijną Jana Pawła II.

„Cezary Kulesza publicznie skłamał, że opisana przez nas impreza nigdy nie miała miejsca. Zapowiedział pozew. Wobec ataku na naszą wiarygodność publikujemy fragment nagrania oraz ujawniamy nowe szczegóły” – napisano w poście Gonca.pl.

‼️ Cezary Kulesza publicznie skłamał, że opisana przez nas impreza, na której wraz z politykami PiS tańczy i śpiewa do „Barki” nigdy nie miała miejsca. Zapowiedział pozew. Wobec ataku na naszą wiarygodność, publikujemy fragment nagrania oraz ujawniamy nowe szczegóły.

🔴 Link ⤵️ pic.twitter.com/bk6McsEClA — Goniec.pl (@GoniecPL) August 21, 2025

Pod wpisem nie zabrakło ironicznych komentarzy użytkowników platformy X.

