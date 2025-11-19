Raków może wrócić po reprezentanta kraju! Latem oferowali ponad milion euro

Raków Częstochowa proponował latem ponad milion euro za reprezentanta Bułgarii. Transakcja nie doszła jednak do skutku. Jak podaje serwis telegraph.bg teraz Marin Petkov znowu jest do wzięcia.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Marin Petkov ponownie łączony z transferem do Rakowa

Raków Częstochowa latem rozglądał się za nowymi pomocnikami, a jedną z opcji był Marin Petkov. 22-latek to reprezentant Bułgarii, w której rozegrał 22 spotkania i strzelił 3 bramki. Na co dzień broni barw Levski Sofia, grającego w lidze bułgarskiej. Ofensywny pomocnik latem cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Natomiast jego klub zablokował sprzedaż ze względy na udział w europejskich pucharach.

Ostatecznie Levski odpadł w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Jednocześnie zarząd obiecał, że sprzeda Petkova. Natomiast pojawił się problem, ponieważ dużego zainteresowania do klubu nie wpłynęła ani jedna oferta. Wyjątkiem jest tylko Raków Częstochowa, który zaproponował ok. 1,3 mln euro. Propozycja trafiła do zespołu z Sofii pomiędzy dwumeczem z Bragą w Lidze Europy, więc została odrzucona. W efekcie zawodnik został w macierzystym klubie, ale wciąż liczy na zmianę barw.

Na ten moment wciąż wiele drużyn obserwuje sytuację Petkova, ale wciąż nikt nie złożył za niego oferty. Oprócz Rakowa zainteresowany reprezentantem Bułgarii jest również Lech Poznań. Niewykluczone, że zimą znowu będzie o nim głośno w Polsce.

Petkov jest w dobrej formie w trwających rozgrywkach, co udowadnia w rozgrywkach ligowych. W 14 meczach efBet Liga zdobył 6 goli i zanotował 2 asysty. Jedno trafienie zanotował również w spotkaniu krajowego pucharu. Kontrakt z Levski Sofia wygasa w 2027 roku.