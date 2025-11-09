Lech Poznań rozgląda się za wzmocnieniami. Skauci Kolejorza wybrali się do Bułgarii, aby obserwować Marina Petkova oraz Svetoslava Vuslova z Levski Sofia - przekazuje "Telegraph".

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Marin Petkov i Svetoslav Vutsov pod obserwacją Lecha Poznań

Lech Poznań ma za sobą trudny wyjazd do Hiszpanii. W miniony czwartek podopieczni Nielsa Frederiksena rywalizowali z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji Europy. Mistrzowie Polski mieli wszystko, aby sięgnąć po sensacyjne zwycięstwo. Finalnie jednak w dramatycznych okolicznościach wygrana padła łupem rywali Kolejorza (2:3).

Tymczasem z obozu Lecha Poznań napływają bardzo ciekawe informacje transferowe. Serwis „Telegraph” poinformował, że mistrzowie Polski wysłali swoich skautów do Bułgarii, aby z wysokości trybun obejrzeć sobotnie spotkanie Levski Sofii. Obserwowani byli bowiem Marin Petkov oraz Svetoslav Vuslov. Tego dnia stołeczny zespół podejmował swojego lokalnego rywala – CSKA Sofię.

Zarówno Marin Petkov jak i Svetoslav Vutsov są niezwykle utalentowanymi zawodnikami. Obaj piłkarze regularnie występują w reprezentacji Bułgarii. Petkov jest ofensywnym pomocnikiem, który niewątpliwie przydałby się Lechowi Poznań. Vutsov natomiast jest golkiperem, który mógłby rywalizować o skład z Bartoszem Mrozkiem. Czas pokaże, czy Kolejorz sięgnie po Bułgarów.

Lech Poznań już w niedzielny wieczór rozegra ważne spotkanie ligowe. Podopieczni Nielsa Frederiksena tego dnia zmierzą się na wyjeździe w meczu przyjaźni z Arką Gdynia. Początek rywalizacji w Trójmieście już o godzinie 20:15.