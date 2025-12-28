Raków może stracić napastnika. Chce odejść z klubu

Imad Rondić może wkrótce zakończyć swój pobyt w Rakowie Częstochowa. Jak donosi sport.de, napastnik wypożyczony z FC Koln rozważa powrót do Niemiec.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Rakowa Częstochowa

Imad Rondić może skrócić wypożyczenie

Imad Rondić po udanym okresie w Widzewie Łódź w lutym 2025 roku trafił do FC Koln. Po niezbyt udanej połowie na zapleczu Bundesligi, gdzie strzelił jedną bramkę w dziewięciu meczach, 26-latek ponownie trafił do Ekstraklasy. Raków Częstochowa wypożyczył Bośniaka na bieżące rozgrywki, jednak jego sytuacja nie uległa poprawie.

W barwach polskiego klubu nie zdobył jeszcze ani jednej bramki w 18 spotkaniach, w których rozegrał łącznie 416 minut. Aktualny pobyt pod Jasną Górą nie spełnia oczekiwań ani piłkarza, ani klubu. Dlatego coraz głośniej mówi się o wcześniejszym zakończeniu umowy.

Jak donoszą niemieckie media, sam zainteresowany naciska na powrót do Niemiec. Zawodnik nie ma realnych perspektyw na grę w pierwszym zespole Kozłów. Jedyną drogą do zmiany tej sytuacji są dobre występy na wypożyczeniu. Dlatego Rondić liczy na kolejną szansę na regularną grę w 2. Bundeslidze. W ten sposób chciałby on odzyskać formę.

Z jednej strony taki ruch mógłby pomóc zawodnikowi, z drugiej strony byłby też korzystny dla FC Koln. Klub rozważa skrócenie wypożyczenia, ponieważ obecny model współpracy nie przynosi efektów. Problemem pozostaje jednak brak chętnego, który byłby zainteresowany sprowadzeniem napastnika.

Zobacz także: Górnik Zabrze chce zawodnika z polskimi korzeniami. Klub złożył ofertę