Górnik Zabrze chce zawodnika z polskimi korzeniami. Klub złożył ofertę

Górnik Zabrze może sprowadzić nowego pomocnika. Jak podaje ge.globo, polski klub złożył ofertę za zawodnika z polskimi korzeniami.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Ronald Cardoso Falkoski może trafić do Ekstraklasy

Ronald Cardoso Falkoski znów jest łączony z transferem do Ekstraklasy. Obecnie Brazylijczyk z polskimi korzeniami wrócił do Gremio po wypożyczeniu do drugoligowego Atletico Goianiense i czeka na decyzje dotyczące swojej przyszłości.

Klub z Porto Alegre otrzymał już ofertę od ligowego rywala Juventude, a swoje zainteresowanie wyraziło też RB Bragantino. Również Atletico-GO rozważa ponowne sprowadzenie 22-latka.

Brazylijski gigant nie zamierza blokować transferu, ponieważ władze chcą zredukować koszty i tym samym zmniejszyć kadrę przed kolejnym sezonem.

Według doniesień brazylijskich mediów także Górnik Zabrze przedstawił swoją ofertę. Defensywny pomocnik jest w trakcie finalizowania procesu uzyskania polskiego obywatelstwa i może skusić się na opcję europejską, żeby zrobić kolejny krok w karierze.

Falkoski, którego kontrakt obowiązuje do końca 2027 roku to uniwersalny zawodnik. Może występować nie tylko w środku pola, ale także na prawej obronie.

W przeszłości grał w młodzieżowej reprezentacji Brazylii U23 oraz U20. Z kolei w pierwszej drużynie Gremio zanotował łącznie 35 spotkań, w których strzelił jedną bramkę. W połowie minionego właśnie w Brazylii sezonu został wypożyczony do zespołu z tamtejszej Serie B, gdzie miał szansę na regularną grę i zagrał w 14 meczach.

