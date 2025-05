Raków i Jagiellonia dopięli wymianę! Niewypał transferowy zmienia klub

Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok dopięli temat wymiany. Tomasz Włodarczyk potwierdził, że do ekipy Marka Papszuna trafi Lamine Diaby-Fadiga, a w drugą stronę przeniesie się Dawid Drachal.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga

Diaby-Fadiga w Rakowie. Zaskakująca wymiana wewnątrz Ekstraklasy

Lamine Diaby-Fadiga zaczął przygodę z Białymstokiem z przytupem, ale na dłuższą metę sobie nie poradził. Był tylko rezerwowym Afimico Pululu, a gdy wchodził na murawę, nie był w stanie zaprezentować pełni swoich umiejętności. W sumie zanotował bilans w postaci raptem trzech goli i asyst w 42 występach.

Z obozu trzeciej siły tego sezonu Ekstraklasy docierały sygnały, że dyspozycja napastnika jest oceniana bardzo negatywnie. Adrian Siemieniec wyraźnie nie chciał mu zaufać, więc ten spisywał się poniżej oczekiwań. Co ciekawe, jego grą w ostatnich miesiącach zainteresował się Raków Częstochowa, który spróbował wyciągnąć go z Jagiellonii. W mediach pojawiały się sugestie, że może dojść do wymiany, na mocy której ekipę Marka Papszuna zasiliłby Diaby-Fadiga, w drugą stronę powędrowałby Dawid Drachal.

20-letni skrzydłowy trafił do Rakowa w 2023 roku. Tam nie zdołał się przebić, a rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice. Teraz czeka go stała przeprowadzka do Białegostoku.

Tomasz Włodarczyk potwierdza, że kluby doszły do porozumienia, więc transfer zostanie sfinalizowany. Raków dopłaci symboliczną kwotę za Francuza. Oba kluby zabezpieczyły się w postaci procentów od przyszłych sprzedaży zawodników.