Pożegnań w Rakowie ciąg dalszy. Odejdzie kolejny obrońca

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Milan Rundić

Raków żegna kolejnego zawodnika

Raków Częstochowa do samego końca walczy o mistrzostwo Polski. W ten weekend rozstrzygną się losy rywalizacji na szczycie Ekstraklasy. Liderem tabeli pozostaje Lech Poznań, który ma punkt przewagi nad ekipą Marka Papszuna.

Niezależnie do miejsca na finiszu, władze Rakowa działają już w sprawach kadrowych. Do tej pory pojawiły się oficjalne komunikaty o rozstaniach z Dusanem Kuciakiem oraz Matejem Rodinem. Umowy obu zawodników nie zostały przedłużone. W czwartek dołączył do nich także Milan Rundić. To kolejny piłkarz, który wraz z końcem sezonu opuści Częstochowę.

Podobnie jak w tamtym przypadkach, tutaj również zapadła decyzja o zakończeniu współpracy po wygaśnięciu kontraktu. 33-latek nie był w tym sezonie podstawowym zawodnikiem zespołu. W sumie wystąpił w 13 meczach, licząc rozgrywki ligowe oraz Puchar Polski. Po raz ostatni na boisku pojawił się na początku kwietnia.

Milan Rundić po czterech latach w czerwono-niebieskich barwach z końcem sezonu 2024/2025 odejdzie z Rakowa Częstochowa.



Więcej 👉 https://t.co/yWcc4Rbfw5



"Milo", dziękujemy za wszystko! Powodzenia w dalszej karierze! 👊 pic.twitter.com/8zOC19Xz8X — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 22, 2025

Rundić zasilił szeregi Rakowa w 2021 roku, przechodząc tam z Podbeskidzia. W sumie rozegrał dla tego klubu 87 spotkań i strzelił trzy bramki. W sezonie 2022/2023 świętował mistrzowski tytuł, a wcześniej również Puchar Polski i dwa Superpuchary Polski.

Te ruchy klubu z Częstochowy sugerują, że latem dojdzie do wielu zmian kadrowych i oczywiście także wzmocnień.