Papszun już go nie chce. Raków zdecydował o pożegnaniu piłkarza

Diaz skreślony przez Papszuna. Raków zgadza się na odejście
Raków Częstochowa poważnie tego lata wzmocnił ofensywę. Najnowszy transfer to 19-letni Bogdan Mircetić, który podpisał umowę do 2030 roku. W kadrze zrobiło się tłoczno, dlatego wicemistrzowie Polski dopinają również odejścia. Na wylocie z klubu jest Jesus Diaz, którego skreślił Marek Papszun. Kamil Głębocki na portalu X poinformował, że Kolumbijczyk jeszcze we wtorek uda się na wypożyczenie.
Diaz otrzymał zgodę na transfer do innej drużyny. Ostatnio był łączony z Arką Gdynia, ale nie jest to ponoć jedyny możliwy kierunek. Najprawdopodobniej będzie kontynuował karierę w Polsce.
„Jeszcze dziś Kolumbijczyk uda się na wypożyczenie. W grę wchodzi więcej niż jeden klub, ale pewne jest jedno. Piłkarz w tym sezonie będzie grał w innych barwach. Ofensywny pomocnik dostał zielone światło od włodarzy Rakowa, a to wiąże się z transferami do klubu.” – napisał dziennikarz.
Co ciekawe, tego lata Raków wykupił Diaza ze Stali Rzeszów, wcześniej ściągając go na wypożyczenie. Kibice nie byli do niego przekonani, ale Papszun regularnie na niego stawiał. 26-latek w tym sezonie zaliczył dziewięć występów we wszystkich rozgrywkach, grając oczywiście również w eliminacjach do Ligi Konferencji. Częstochowianie uznali jednak, że wobec kolejnych wzmocnień Diaz nie będzie mógł liczyć na wiele minut.