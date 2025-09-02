Raków Częstochowa ogłosił kolejne wzmocnienie. To talent z Serbii

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków sprowadził 19-letniego Serba

Raków Częstochowa wywalczył kilka dni temu awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Choć w Ekstraklasie wyniki nie są satysfakcjonujące, dotychczasowa przygoda w europejskich pucharach może zostać uznana za udaną. W najbliższych miesiącach Medaliki będą więc rywalizować na trzech frontach, dlatego kolejne wzmocnienia są niezbędne. We wtorek klub ogłosił kolejny transfer – do ekipy Marka Papszuna dołącza utalentowany serbski pomocnik.

W ramach transferu definitywnego Raków sprowadził 19-letniego Bogdana Mirceticia. Wychowanek słynnego Partizana Belgrad od 2024 roku występował dla zespołu FK Radnicki. W sumie uzbierał tam 42 spotkania, w których strzelił siedem bramek oraz zaliczył tyle samo asyst. W kraju uchodzi za duży talent, dlatego Raków się nim zainteresował i wreszcie go sprowadził. Mircetić podpisał z wicemistrzem Polski pięcioletnią umowę, która będzie ważna do połowy 2030 roku.

Nie znamy szczegółów transferu. Mircetić jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 1,5 mln euro. Choć nastolatek dorastał do seniorskiej piłki w akademii Partizana, nie udało mu się tam zagrać dla pierwszej drużyny. Wciąż jest także przed debiutem w seniorskiej reprezentacji Serbii, ale w młodzieżówkach występuje regularnie.