PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Trabzonspor chce Raheema Sterlinga

Raheem Sterling znajduje się w trudnym położeniu. Chelsea nie wiąże przyszłości z reprezentantem Anglii. Ostatnie wypożyczenie do Arsenalu również nie ułożyło się po myśli byłego zawodnika Liverpoolu. Wkrótce zatem skrzydłowy może definitywnie opuścić Stamford Bridge. Zawodnik wzbudza bowiem olbrzymie zainteresowanie na rynku transferowym.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Raheema Sterlinga przekazuje serwis „TransferFeed”. Otóż angielski piłkarz może obrać zaskakujący kierunek. Wychowanek Queens Park Rangers znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Trabzonsporu. Niewątpliwie przeprowadzka 30-letniego skrzydłowego na Medical Park Stadyumu byłaby olbrzymią niespodzianką.

Wspomniane źródło nie zdradza jednak na jakiej zasadzie Raheem Sterling mógłby przenieść się do Trabzonsporu. Chelsea zapewne definitywnie chciałaby się rozstać z Anglikiem. Taki ruch jednak będzie trudny do zrealizowania. 30-latek musiałby otrzymać atrakcyjną pensję, aby zgodzić się na definitywną przeprowadzkę do innego zespołu.

Raheem Sterling w minionym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Arsenalu. Angielski skrzydłowy może się pochwalić dość dobrymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 30-latka na 10 milionów euro.