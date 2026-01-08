Chelsea zainteresowana gwiazdą Serie A. To byłby hitowy ruch

Chelsea jest gotowa zapłacić 75 milionów euro za skrzydłowego Milanu, Rafaela Leao - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Taka transakcja będzie bardziej prawdopodobna w letnim oknie transferowym, aniżeli podczas zimowego okienka.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior - nowy trener Chelsea

Rafael Leao na celowniku Chelsea

Chelsea w ostatnim czasie podziękowała za współpracę Enzo Maresce, rozpoczynając nowy rozdział w swojej historii. Londyński klub błyskawicznie znalazł następcę 45-letniego Włocha, a nowym szkoleniowcem drużyny The Blues został mianowany Liam Rosenior.

Włodarze ze Stamford Bridge zamierzają obdarzyć angielskiego trenera dużym zaufaniem, oferując mu realne wsparcie na rynku transferowym. Chelsea planuje zarówno w zimowym, jak i letnim okienku dokonać kilku wartościowych wzmocnień. Zwiększenie jakości kadry ma pomóc w budowie zespołu zdolnego do walki o najwyższe cele w Premier League.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, wysoko na liście życzeń londyńskiego giganta znajduje się Rafael Leao. Skrzydłowy Milanu od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką na Stamford Bridge i niewykluczone, że Chelsea wreszcie podejmie konkretne kroki w celu jego pozyskania. Działacze klubowych mistrzów świata podobno są gotowi zapłacić za Portugalczyka około 75 milionów euro. Taki transfer wydaje się mało realny w styczniu, lecz znacznie bardziej prawdopodobny po zakończeniu obecnego sezonu.

43-krotny reprezentant Portugalii występuje w barwach zespołu Rossonerich od sierpnia 2019 roku, gdy przeniósł się na San Siro z LOSC Lille za niespełna 50 milionów euro. W trwającej kampanii wychowanek Sportingu Lizbona rozegrał 13 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 1 asystę. Kontrakt 26-letniego atakującego obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro. Rafael Leao pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych skrzydłowych na Starym Kontynencie.