Radosław Majecki w przyszłym sezonie nie będzie zawodnikiem AS Monaco. Polski bramkarz został bowiem wypożyczony. Były gracz Legii Warszawa trafił do Stade Brest.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Oficjalnie: Radosław Majecki wypożyczony do Stade Brest

Radosław Majecki jest związany z AS Monaco od 2020 roku, kiedy to trafił z Legii Warszawa za kwotę 7 milionów euro. Polak długo czekał i ciężko pracował, aby przebić się do drużyny z księstwa, aż w końcu mu się to udało. Wychowanek Legii Warszawa był uznawany za kluczową postać w ekipie Adiego Huttera, ale w trakcie minionego sezonu zawodnik wypadł z łask.

Od tygodni wiele się dyskutowało na temat przyszłości Radosława Majeckiego. Jak się okazało, polski bramkarz oficjalnie zmienia barwy klubowe. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przyjście 25-latka ogłosił Stade Brest. Bramkarz przeniósł się na Stade Francis-Le Ble na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Stade Brest wiąże olbrzymią nadzieję z przyjściem Radosława Majeckiego. Klub długo szukał podstawowego bramkarza, aż w końcu wybór padł na wychowanka Legii Warszawa. Polak nie będzie miał trudne zadania w walce o wyjściowy skład. Jego konkurentami będą bowiem Gregoire Coudert oraz Noah Jauny.

Radosław Majecki natomiast w minionym sezonie rozegrał 23 spotkania między słupkami AS Monaco. W tym czasie polski bramkarz zdołał pięciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola. Dwa czyste konta przypadły na rozgrywki Ligi Mistrzów.