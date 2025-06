PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Majchrowicz i Słowik na celowniku Radomiaka

Radomiak Radom liczył, że w przyszłym sezonie bramki strzegł będzie Maciej Kikolski. Bramkarz był jednak tylko wypożyczony z Legii Warszawa i nie udało się go zatrzymać w klubie. Już wiadomo oficjalnie, że 21-latek będzie reprezentował w kolejnej kampanii barwy Widzewa Łódź. To zmusiło Radomiak do poszukiwania innego bramkarza. Na tapet trafiły dwa nazwiska.

Pierwszym z nich jest Jakub Słowik. Doświadczony bramkarz w minionym sezonie bronił barw tureckiego Konyasporu. Obecnie jednak rozważa powrót do Ekstraklasy, o czym informuje „Weszlo”. Rozmowy jednak nieco się przeciągają, a sam zawodnik nie podjął jeszcze decyzji odnośnie swojej przyszłości.

Drugim kandydatem jest z kolei Filip Majchrowicz, który w przeszłości bronił barw Radomiaka. 25-latek wiosną wygryzł ze składu Górnika Michała Szromnika i spisywał się rewelacyjnie w bramce Trójkolorowych. Jednak zabrzanie w czerwcu zdecydowali się na wypożyczenie Marcela Łubika z Augsburga i to on najpewniej będzie numerem jeden w zespole Michała Gasparika.

Zdaniem „Weszlo”, Górnik jest otwarty na negocjacje z Radomiakiem i chętnie pozbędzie się Filipa Majchrowicza. Obecnie jednak kością niezgody jest kwota odstępnego. Zespół z Mazowsza miał zaoferować jedynie około 100 tysięcy złotych, a zabrzanie liczą na transfer za nawet dwa razy tyle. Najbliższy czas pokaże, czy obie strony dojdą do porozumienia.

