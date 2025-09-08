Radomiak sprowadza piłkarza z Manchesteru City. Zdobył Ligę Mistrzów!

13:28, 8. września 2025 14:58, 8. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Szymon Janczyk I Weszlo.com

Radomiak Radom sprowadza piłkarza z Manchesteru City, który ma na koncie występy w Lidze Mistrzów - informuje portal Weszlo.com. To kolejny hitowy transfer tego lata w Ekstraklasie.

Josh Wilson-Esbrand
Obserwuj nas w
fot. Associated Press Na zdjęciu: Josh Wilson-Esbrand

Wypożyczenie z Manchesteru City. Radomiak zaskakuje

Radomiak Radom na finiszu okienka szukał nowego lewego obrońcy. Był łączony z Tymoteuszem Puchaczem, ale liczył na znalezienie ciekawszego kandydata. Wygląda na to, że do Ekstraklasy trafi kolejne zaskakujące nazwisko. Mowa o piłkarzu, który ma na koncie występy w Manchesterze City.

Z informacji portalu Weszlo.com wynika, że do Radomiaka dołączy Josh Wilson-Esbrand. 22-letni Anglik wyląduje w Ekstraklasie na zasadach wypożyczenia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać postacią nieznaną, ale ma w swoim dorobku coś wyjątkowego.

Wilson-Esbrand rozegrał dotąd trzy spotkania dla seniorskiej drużyny Manchesteru City pod wodzą Pepa Guardioli. W jej barwach wystąpił nawet w Lidze Mistrzów – był to sezon, który zakończył się triumfem Obywateli w tych rozgrywkach.

Większej kariery Wilson-Esbrand na Etihad Stadium nie zrobił, choć w zespołach juniorskich występował regularnie. Ma na koncie serię wypożyczeń – był już związany z Coventry City, Stade Reims, Cardiff City czy Stoke City. Występował w każdej z tych drużyn, co pokazuje, że może się odnaleźć w różnych środowiskach.

Portal „Transfermarkt” wycenia Wilsona-Esbranda na 4 miliony euro. Na papierze jest to więc bardzo ciekawe wzmocnienie dla Radomiaka.

POLECAMY TAKŻE

Denzel Dumfries i Nicola Zalewski
Holenderska gwiazda chce do Premier League. Mówi o tym wprost
Arne Slot
Liverpool walczy o rozchwytywanego obrońcę. Ma konkretny plan
Erling Haaland
Haaland miał wypadek! Opublikował zdjęcie po zdarzeniu