Radomiak sprowadza piłkarza z Manchesteru City. Zdobył Ligę Mistrzów!

Radomiak Radom sprowadza piłkarza z Manchesteru City, który ma na koncie występy w Lidze Mistrzów - informuje portal Weszlo.com. To kolejny hitowy transfer tego lata w Ekstraklasie.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Josh Wilson-Esbrand

Wypożyczenie z Manchesteru City. Radomiak zaskakuje

Radomiak Radom na finiszu okienka szukał nowego lewego obrońcy. Był łączony z Tymoteuszem Puchaczem, ale liczył na znalezienie ciekawszego kandydata. Wygląda na to, że do Ekstraklasy trafi kolejne zaskakujące nazwisko. Mowa o piłkarzu, który ma na koncie występy w Manchesterze City.

Z informacji portalu Weszlo.com wynika, że do Radomiaka dołączy Josh Wilson-Esbrand. 22-letni Anglik wyląduje w Ekstraklasie na zasadach wypożyczenia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać postacią nieznaną, ale ma w swoim dorobku coś wyjątkowego.

Wilson-Esbrand rozegrał dotąd trzy spotkania dla seniorskiej drużyny Manchesteru City pod wodzą Pepa Guardioli. W jej barwach wystąpił nawet w Lidze Mistrzów – był to sezon, który zakończył się triumfem Obywateli w tych rozgrywkach.

🚨 Nowym piłkarzem Radomiaka zostanie Josh Wilson-Esbrand, lewy obrońca Manchesteru City!



To drugi w historii Ekstraklasy obcokrajowiec, który wygrał Ligę Mistrzów przed przyjściem do Polski. Zawodnik w nocy zameldował się w Radomiu.



Szczegóły:https://t.co/Es7fEdsUzj pic.twitter.com/rT3k3Ere8V — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) September 8, 2025

Większej kariery Wilson-Esbrand na Etihad Stadium nie zrobił, choć w zespołach juniorskich występował regularnie. Ma na koncie serię wypożyczeń – był już związany z Coventry City, Stade Reims, Cardiff City czy Stoke City. Występował w każdej z tych drużyn, co pokazuje, że może się odnaleźć w różnych środowiskach.

Portal „Transfermarkt” wycenia Wilsona-Esbranda na 4 miliony euro. Na papierze jest to więc bardzo ciekawe wzmocnienie dla Radomiaka.