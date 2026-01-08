Radomiak Radom wkrótce może pobić swój transferowy rekord. Capita Capemba znalazł się na celowniku tureckiego Samsunsporu, który będzie musiał zapłacić aż 2,5 miliona euro - donosi George Tsarouchas.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Capita Capemba coraz bliżej transferu do Turcji

Radomiak Radom ma za sobą udaną rundę jesienną. Drużyna zeszła na przerwę zimową na siódmej lokacie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, tracąc tylko cztery punkty do lidera Wisły Płock. Zespół zaczął grać nadspodziewanie dobrze po zatrudnieniu Goncalo Feio. Teraz ekstraklasowicz przygotowuje się do wiosennych zmagań, ale też myśli nad budową składu.

Od pewnego czasu mówi się, że Radomiak Radom może stracić swojego kluczowego gracza. A chodzi o Capitę Capembę. Ostatnio Piotr Koźmiński poinformował, że 23-latek może wylądować w Turcji. Teraz te doniesienia potwierdza również George Tsarouchas. Zawodnik z Angoli faktycznie może wylądować w Super Lig, ponieważ jego osoba znajduje się w kręgu zainteresowań Samsunsporu.

Radomiak Radom może tym samym pobić swój rekord transferowy. Ekstraklasowicz oczekuje bowiem za swojego gwiazdora aż 2,5 miliona euro plus dodatkowe 10% od przyszłej sprzedaży. Sam zawodnik jest przekonany, że wyląduje na tureckich boiskach. Samsunspor natomiast nie jest jedynym zespołem zainteresowanym 23-latkiem.

Capita Capemba w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. Zawodnik Radomiaka Radom zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.