Capita Capemba na celowniku tureckiego klubu! [NASZ NEWS]

Capita Capemba już wiele razy dał w Ekstraklasie próbkę umiejętności, więc nic dziwnego, że wzbudza spore zaintersowanie. Z informacji goal.pl wynika, że najnowszy trop prowadzi do Turcji.

Capita Capemba/Alamy Na zdjęciu: Capita Capemba

Popis w starciu z Legią

Capita Capemba to jeden z najlepszych piłkarzy Radomiaka, a co za tym idzie jeden z tych, na których klub z Radomia może zarobić największe pieniądze patrząc na kadrę drużyny. Lewoskrzydłowy trafił do Polski w sierpniu 2024 roku i od tej pory wiele razy pokazał już, że ma spore umiejętności.

Jednym z najbardziej pamiętnych meczów w jego wykonaniu było starcie z Legią Warszawa, gdzie Capita strzelił gola i był zdecydowanie najlepszym piłkarzem zawodów, pomagając Radomiakowi w odniesieniu efektownego zwycięstwa.

W tym sezonie 23-latek rozegrał w lidze 15 meczów, w których strzelił 5 bramek i zaliczył asystę. W październiku 2025 roku przedłużył kontrakt z radomskim klubem do lata 2028 roku.

Samsunspor lubi zaglądać do Polski

Zawodnik z Angoli od dłuższego czasu jest pod obserwacją zagranicznych klubów. Z naszych informacji wynika, że jeden z tropów prowadzi do Turcji. Jak się dowiedzieliśmy, piłkarzem Radomiaka mocno interesuje się obecnie Samsunspor, a więc klub, który lubi penetrować polską Ekstraklasę.

W poprzednim roku Turcy wyciągnęli z Lecha Afonso Sousę (za 3 mln euro, wtedy był to klubowy rekord), a w ostatnich miesiącach zainteresowali się Kacprem Tobiaszem. O tym jak wygląda sprawa przejścia bramkarza Legii do tego klubu pisaliśmy kilka dni temu.

Kilka opcji w grze

A wracając do zainteresowania Capitą. Z naszych ustaleń wynika, że Samsunspor ma na oku kilku piłkarzy na tę pozycję i nie złożył jeszcze oficjalnej oferty za gracza Radomiaka. Niewykluczone jednak, że to się w najbliższych dniach zmieni. Wszystko zależy od efektu rozmów na innych frontach.

Ogólny dorobek Capity na boiskach Ekstraklasy to 32 mecze, 11 goli i 2 asysty. To 3-krotny reprezentant Angoli.

Samsunspor zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli tureckiej ekstraklasy. Gra też w Lidze Konferencji UEFA (w fazie grupowej zajął 12. miejsce).





