Pululu zostanie w Jagiellonii?! Masłowski wyjaśnił sytuację

Afimico Pululu ma ważny kontrakt z Jagiellonią Białystok tylko do końca sezonu. Łukasz Masłowski w rozmowie z TVP Sport wytłumaczył, jak wygląda sytuacja. Niebawem ruszą negocjacje.

Pululu i Jagiellonia będą negocjować nowy kontrakt

Afimico Pululu mimo wielu ofert podczas letniego okna transferowego ostatecznie został w Jagiellonii Białystok. Duma Podlasia jednocześnie mocno zaryzykowała, ponieważ od stycznia napastnik będzie mógł podpisać kontrakt z dowolnym klubem. Wszystko przez fakt, że umowa piłkarza wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Na ten moment nie wiadomo, jaka czeka go przyszłość.

W Białymstoku są świadomi tego, że Pululu pragnie spróbować nowych wyzwań. Natomiast chcą znaleźć takie rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron. Łukasz Masłowski w rozmowie z TVP Sport wytłumaczył, jak obecnie wygląda sytuacja. Wychodzi na to, że lada moment zawodnik usiądzie do rozmów z klubem ws. przedłużenia kontraktu. Nie oznacza to jednak, że zostanie w klubie.

– Umówiłem się z Afimico, że wkrótce usiądziemy ponownie do negocjacji. Oczywiście mam poczucie tego, że on dochodzi do momentu, w którym chciałby spróbować czegoś nowego i to jest dla mnie też zrozumiałe. No ale chciałbym znaleźć takie rozwiązanie, żeby wszystkie strony były zadowolone – powiedział Łukasz Masłowski w rozmowie z TVP Sport.

– Ma prawo odejść za darmo po zakończeniu kontraktu, ale na pewno można znaleźć takie rozwiązanie, które jednak będzie bardziej satysfakcjonowało klub, a nieblokujące jego kolejnego kroku w karierze. Też uważam, że dzisiaj warto pytać się o to samego Afiego, bo to musi być dzisiaj wola dwóch stron. A to, że wola z naszej strony jest na to, żeby ten kontrakt przedłużyć, to jest to jasne – dodał.

Pululu trafił do Jagiellonii latem 2023 roku na zasadzie wolnego transferu z Greuther Furth. Łącznie zagrał w 101 meczach, w których zdobył 42 bramki i zaliczył 10 asyst. W poprzednim sezonie był królem strzelców Ligi Konferencji z dorobkiem 8 goli.