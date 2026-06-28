Pululu odrzucił tę ofertę transferu. Liczy na inny kierunek

Afimico Pululu odrzucił ofertę transferową od jednego z klubu z Arabii Saudyjskiej. Były gracz Jagiellonii oczekuje na propozycję z Europy, o czym poinformował Szymon Janczyk z "Weszło".

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej

Afimico Pululu nadal szuka sobie nowego klubu po odejściu z Jagiellonii Białystok. W ostatnich sezonach napastnik był podstawowym graczem Białostoczan i stanowił o ofensywnej sile zespołu. Poza tym był jednym z najlepszych strzelców w PKO Ekstraklasie, dlatego też tak trudno będzie go zastąpić w składzie Adriana Siemieńca. Niemniej gwiazdor zdecydował się kontynuować karierę poza Dumą Podlasia, ale wydaje się, że nieco inaczej wyobrażał sobie tygodnie po odejściu.

W ostatnim czasie napastnik z Demokratycznej Republiki Konga wymieniany był w kontekście zainteresowania wielu klubów, ale nadal nie ma konkretów. Tymczasem według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, Afimico Pululu odrzucił zainteresowanie ze strony Arabii Saudyjskiej. Jak przekazano, oferta z Bliskiego Wschodu miała wynosić około 1,2 miliona euro za sezon, ale piłkarz woli grać w Europie.

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Afimico Pululu w minionym sezonie rozegrał w sumie 47 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował osiem asyst. Łącznie w barwach Jagiellonii Białystok ten 27-letni napastnik z Demokratycznej Republiki Kongo zdobył 56 bramek i zaliczył 17 ostatnich podań w 134 występach. Jego wartość według serwisu „Transfermarkt” to 4 miliony euro.

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