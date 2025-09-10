Pululu negocjuje warunki kontraktu. Ależ to byłaby sensacja

Dimitrije Vasiljevic/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia rozmawia z Pululu ws. nowego kontraktu

Jagiellonia Białystok do tej pory w obecnym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, a trzeba przyznać, że były momenty, w których wydawało się, że ta kampania będzie trudniejsza. Przede wszystkim przecież Duma Podlasia wymieniła sporą część swojej kadry w okienku transferowym, a poza tym pierwszy przegrany mecz z Termalicą mógł nieco zaniepokoić fanów. Finalnie wszystko jest jednak na dobrej drodze.

Szczególnie, że tego lata udało się w zespole zatrzymać Afimico Pululu. Gwiazdor Jagiellonii oraz całej PKO Ekstraklasy miał oferty transferu do innych klubów, ale finalnie zarówno białostoczanie, jak i sam napastnik zdecydowali, że zostanie on w klubie przynajmniej do zimy. Wraz z końcem sezonu wygasa jednak umowa zawodnika z DR Kongo, a jak przekazał Piotr Wołosik w programie „Ofensywni” na kanale „Przeglądu Sportowego Onet”, Jagiellonia rozpoczęła negocjacje ws. nowego kontraktu.

Zadanie nie będzie jednak łatwe, bowiem obie strony mają swoje argumenty, ale i tak jest to postęp, bowiem jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że absolutnie niemożliwe będzie zatrzymanie Pululu w zespole na dłużej. Do tej pory w tym sezonie napastnik rozegrał 10 spotkań, w których zdobył sześć goli. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 4 miliony euro.

