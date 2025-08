PSG zdecydowało ws. Donnarummy. Włoch usłyszał szokującą decyzję

Gianluigi Donnarumma został poinformowany przez PSG, że nie będzie numerem jeden w bramce. Według RMC Sport klub chce w ten sposób zmusić Włocha do odejścia i liczy na oferty z Premier League.

PSG nie chce już Donnarummy

Paris Saint-Germain poinformował Gianluigiego Donnarummę, że w nadchodzącym sezonie nie będzie pierwszym bramkarzem drużyny. Taką informację przekazał dziennikarz Fabrice Hawkins z RMC Sport. To wyraźny sygnał, że francuski klub chce rozstać się z reprezentantem Włoch jeszcze tego lata.

Kontrakt Donnarummy obowiązuje do czerwca 2026 roku, ale negocjacje w sprawie jego przedłużenia utknęły w martwym punkcie. PSG zaproponowało obniżkę wynagrodzenia lub model oparty na premiach za występy. Bramkarz nie zaakceptował żadnej z tych opcji.

Wobec tego w Paryżu pojawił się plan awaryjny. Do drużyny ma dołączyć Lucas Chevalier z Lille, który przejmie rolę pierwszego golkipera. To ma skłonić Donnarummę do opuszczenia klubu, ponieważ mało prawdopodobne, że 25-latek pogodzi się z rolą rezerwowego na cały sezon.

Według medialnych doniesień największe zainteresowanie Donnarummą wykazują kluby z Premier League: Chelsea, Manchester United i Manchester City. PSG liczy, że któraś z angielskich potęg złoży konkretną ofertę jeszcze przed końcem okienka transferowego.

Sam zawodnik nie po raz pierwszy musi walczyć o miejsce w składzie. W przeszłości mierzył się z konkurencją m.in. ze strony Keylora Navasa. Tym razem jednak sytuacja wydaje się bardziej napięta. Jeśli Donnarumma pozostanie nieugięty, może rozpocząć sezon jako rezerwowy. Jeśli ulegnie, opuści Paryż i przeniesie się na Wyspy.

