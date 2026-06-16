PSG zatrzyma swoją gwiazdę. Porozumienie osiągnięte

Paris Saint-Germain osiągnęło porozumienie w sprawie nowego kontraktu z wielkim talentem. Senny Mayulu podpisze umowę z paryżanami do 2031 roku - potwierdza Fabrizio Romano.

sportpix / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Senny Mayulu zostaje w PSG. Nowy kontrakt już uzgodniony

Paris Saint-Germain w minionym sezonie sięgnęło po triumf w Lidze Mistrzów drugi rok z rzędu. Klub nie zamierza jednak zwalniać tempa i już intensywnie pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami oraz zabezpieczeniem kluczowych piłkarzy na przyszłość. Na liście życzeń Luisa Enrique znajdują się m.in. Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest oraz Matheus Fernandes z West Hamu United.

W gabinetach klubowych trwają prace nad nowymi kontraktami dla największych gwiazd i młodych talentów. Jednym z najważniejszych tematów był w ostatnich tygodniach Senny Mayulu. 20-letni pomocnik wzbudzał spore zainteresowanie na rynku transferowym. Francuza monitorowały m.in. Manchester City i Arsenal. Swoje zainteresowanie miały zgłaszać również Bayern Monachium oraz Chelsea.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Mayulu podpisze nową umowę obowiązującą aż do czerwca 2031 roku. Zawodnik uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia we Francji i w całej Ligue 1. Do pierwszego zespołu francuskiego giganta dołączył na początku 2024 roku.

🚨🔴🔵 Senny Mayulu signs new deal at Paris Saint-Germain until June 2031, done and here we go!



All set for PSG gem to stay as @FabriceHawkins reported.



Two English top clubs were keen but Mayulu wanted to stay. pic.twitter.com/pzh1DFXKrJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

W ostatniej kampanii Mayulu rozegrał 40 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował sześć asyst. Pomocnik ma także na swoim koncie występy w reprezentacji Francji U-21. Według serwisu Transfermarkt.de wartość rynkowa Mayulu wynosi obecnie 40 milionów euro.