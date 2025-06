PSG zaoferowało 50 mln euro. Chcą pozyskać gwiazdę Realu Madryt

Paris Saint-Germain chce pozyskać Eduardo Camavingę. Jak podaje portal Don Balon, Paryżanie oferują 40 milionów euro podstawy plus 10 mln zmiennych.

PSG chce Eduardo Camavingę

Po zdobyciu potrójnej korony prezydent Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi nadal chce wzmacniać drużynę. Dlatego francuski klub zainteresował się zawodnikiem Realu Madryt. Chodzi o Eduardo Camavingę, jednego z pomocników Los Blancos, którego przyszłość może być niepewna jeśli do klubu wpłynie odpowiednia oferta. Paryżanie są gotów wyłożyć 40 milionów euro podstawy plus 10 milionów euro zmiennych za Francuza.

Jak sugeruje portal „Don Balon” Florentino Perez oczekuje przynajmniej 60 milionów euro bez bonusów, żeby rozpocząć rozmowy na temat ewentualnego transferu. Jednak Xabi Alonso nie chce pozbywać się Camavingi, który znalazł się także na celowniku Arsenalu. Dlatego finalizacja transferu będzie trudna.

Niektórzy w klubie uważają, że rozwój 22-letniego pomocnika zatrzymał się i możliwe, że nie będzie już lepszy. Natomiast nowy trener Królewskich wierzy w zawodnika i liczy na to, że w przyszłości będzie on kluczową postacią środka pola w Realu. Źródło sugeruje jednak, że hiszpański szkoleniowiec rozważyłby sprzedaż reprezentanta Francji, jeśli oferta będzie naprawdę korzystna. Za środki pozyskane ze sprzedaży Camavingi można by było wzmocnić środek pola zawodnikiem o wyższym poziomie.

