PSG zgłasza się po piłkarza Barcelony. Enrique prosi o ten transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Andreas Christensen na liście życzeń PSG

FC Barcelona w ostatnim meczu z Espanyolem przypieczętowała zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Ten fakt sprawił, że w Katalonii rozpoczęła się budowa kadry zespołu na przyszły sezon. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość m.in. Andreasa Christensena. Reprezentant Danii nie musi się jednak martwić o brak zainteresowania. Chęć transferu środkowego obrońcy wyraził finalista Ligi Mistrzów.

Z informacji El Nacional wynika, że mistrzostwo Hiszpanii zdobyte przez Barcelonę skłoniło Luisa Enrique do rozmowy z właścicielem PSG na temat sprowadzenia piłkarza FC Barcelony. Niewykluczone, że Christensen latem zamieni Dumę Katalonii na klub z Paryża.

Kontrakt duńskiego zawodnika wygasa latem 2026 roku. Do tej pory nie pojawiały się żadne wieści ws. ewentualnego przedłużenia. W związku z tym można spodziewać się, że Christensen zostanie sprzedany, aby nie dopuścić do sytuacji, w której odejdzie za darmo.

Od momentu kiedy zatrudniony został Hansi Flick, 29-letni obrońca przestał pełnić kluczową rolę w zespole. Warto przypomnieć, że Xavi Hernandez regularnie na niego stawiał w poprzednich latach. Co więcej, odejściu Christensena sprzyja niska wycena piłkarza. Barcelona jest gotowa pozbyć się go za nie więcej niż 20 milionów euro. Dla drużyny z Parc des Princes nie będzie to problem, aby tyle zapłacić.

W tym sezonie Christensen zagrał w 5 meczach. Tak mała ilość spotkań spowodowana jest przewlekłą kontuzją, przez którą stracił większą część kampanii. W Barcelonie gra od 2022 roku, gdy dołączył do zespołu z wolnego transferu, będąc wcześniej piłkarzem Chelsea.