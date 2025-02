PSG zainteresowane napastnikiem Interu. 80 mln euro na stole

Paris Saint-Germain chciałoby pozyskać Marcusa Thurama - podaje Todofichajes. Inter nie zamierza jednak sprzedawać go za mniej niż 80 milionów euro.

DPPI Media / Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Simone Inzaghi

Marcus Thuram może wrócić do Francji

Paris Saint-Germain wykazuje duże zainteresowanie Marcusem Thuramem. Francuski napastnik imponuje swoją formą w Interze Mediolan, a Paryżanie śledzą go już od kilku lat. Ich zainteresowanie wzrosło szczególnie po trudnym początku w Lidze Mistrzów. PSG szuka skutecznego snajpera, który mógłby wzmocnić ofensywę zespołu. Thuram z dorobkiem 29 goli w 78 meczach w barwach Interu, jest atrakcyjną opcją dla Luisa Enrique.

Kontrakt Marcusa Thurama z włoskim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Nerazzurri nie zamierzają oddać swojej gwiazdy za mniej niż 80 milionów.

Paryżanie nie szukają jedynie krótkoterminowego rozwiązania, ale zawodnika, który mógłby na lata stać się kluczową postacią w zespole. 27-letni Thuram wydaje się idealnym kandydatem dla PSG, które chce dominować w Europie. Choć nie rozpoczęto jeszcze formalnych rozmów, doniesienia sugerują, że klub może być gotowy aktywować klauzulę odstępnego wynoszącą 85 milionów euro.

Inter jest świadomy zainteresowania PSG i już rozważa opcje na wypadek odejścia Francuza. Wśród kandydatów do zastąpienia Thurama znajduje się Jonathan David z Lille. Z kolei Francuz może wrócić do ojczyzny, by zasilić szeregi PSG i pomóc klubowi w walce o trofea w Ligue 1 oraz Lidze Mistrzów.

Thuram w bieżącym sezonie zdobył 14 bramek i 8 asyst w 32 meczach.

Zobacz także: Barcelona sprzeda skrzydłowego? To jedyna opcja