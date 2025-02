Barcelona sprzeda skrzydłowego? To jedyna opcja

Barcelona chce sprzedać Ansu Fatiego. Według doniesień El Nacional jedyną realną opcją jest transfer do jednego z saudyjskich klubów, który będzie w stanie zapewnić skrzydłowemu oczekiwane przez niego wynagrodzenie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ansu Fati odejdzie z Barcelony?

Hansi Flick nie widzi dla niego miejsca w drużynie, co potwierdza fakt, że 22-latek coraz częściej nie łapie się nawet na ławkę rezerwowych. Brak zaufania i szans na grę ze strony trenera sprawia, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się odejście. Problemem pozostaje jednak wysokie wynagrodzenie zawodnika, które zniechęca europejskie kluby do złożenia oferty.

Ansu Fati jeszcze niedawno był uważany za wielką nadzieję Barcelony, ale jego rozwój przerwały liczne kontuzje. Hiszpan stracił pozycję w zespole i nie jest w stanie wrócić do swojej dawnej formy.

Kilka klubów z Arabii Saudyjskiej wyraziło zainteresowanie zawodnikiem i mogłoby zapłacić za niego od 10 do 20 milionów euro. Dla Blaugrany byłaby to akceptowalna oferta, ponieważ nie tylko przyniosłaby zastrzyk gotówki, ale także uwolniła klub od jego wysokiej pensji, co jest kluczowe w ich obecnej sytuacji finansowej.

Największą przeszkodą w tej operacji jest jednak sam zawodnik. Fati wciąż marzy o odniesieniu sukcesu w Europie, a przenosiny do Arabii Saudyjskiej nie są dla niego atrakcyjną perspektywą.

Jednak brak ofert z europejskich klubów może skłonić go do zmiany decyzji. Finansowo byłaby to również korzystna opcja, ponieważ żaden klub z Europy nie jest w stanie zaoferować mu tak atrakcyjnych zarobków, jakich oczekuje.

Wszystko zależy od woli samego zawodnika. W ciągu najbliższych miesięcy ma zapaść ostateczna decyzja.

