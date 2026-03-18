PSG zadzwoniło do Raphinhi. Gwiazdor Barcelony zdecydował ws. transferu!

12:09, 18. marca 2026
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

PSG mocno naciska na transfer Raphinhi. Brazylijczyk otrzymał konkretne sygnały z Paryża i podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

PSG naciska. Luis Enrique wykonał telefon

Paris Saint-Germain poważnie rozważa sprowadzenie Raphinhi i nie poprzestaje jedynie na obserwacji. Trener Luis Enrique miał aż trzykrotnie kontaktować się z otoczeniem zawodnika, by przekonać go do zmiany klubu – poinformował El Nacional.

Brazylijczyk znajduje się wysoko na liście życzeń szkoleniowca, który widzi w nim ważny element swojego projektu. PSG jest gotowe podjąć konkretne kroki, by doprowadzić do transferu i wzmocnić ofensywę przed kolejnym sezonem.

Zainteresowanie nie jest przypadkowe, bo Raphinha rozgrywa kolejny bardzo dobry sezon i od dawna przyciąga uwagę największych klubów w Europie.

Raphinha podjął decyzję

Mimo wyraźnego nacisku ze strony PSG, stanowisko piłkarza jest jednoznaczne. Raphinha nie chce opuszczać FC Barcelony i zamierza kontynuować karierę w katalońskim klubie.

Zawodnik dobrze czuje się w zespole i nie rozważa zmiany otoczenia. Jego decyzja znacząco utrudnia ewentualne negocjacje, ponieważ to właśnie wola piłkarza jest kluczowym elementem całej operacji.

Również Barcelona nie planuje sprzedaży swojego skrzydłowego. W klubie jest on ważną postacią i jednym z podstawowych zawodników, dlatego scenariusz transferu na ten moment wydaje się mało realny.

