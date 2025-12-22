Paris Saint-Germain myśli o dokonaniu wielkiego transferu. Celem paryżan jest sprowadzenie Rodrygo z Realu Madryt. Do przeprowadzki Brazylijczyka nie dojdzie jednak w zimowym okienku - informuje "Foot01".

PPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Rodrygo nie trafi zimą do Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w obecnym sezonie boryka się ze sporymi problemami kadrowymi. W szeregach drużyny prowadzonej przez Luisa Enrique nastała plaga kontuzji. Paryżanie nie mogą od kilku spotkań posłać do gry najmocniejszego zestawienia, co dość mocno odbija się na wynikach. Mistrzowie Francji poważnie spoglądają w kierunku zimowego okienka. Nie jest tajemnicą, że ich głównym celem jest Rodrygo z Realu Madryt.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie potencjalnych przenosin Brazylijczyka do Paris Saint-Germain przekazuje „Foot01”. Otóż paryżanie będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Zawodnik Królewskich nie trafi do stolicy Francji w zimowym okienku transferowym. PSG zamierza zatem ruszyć po reprezentanta Canarinhos dopiero po sezonie.

Kontrakt Rodrygo z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. W obozie Paris Saint-Germain istnieje przekonanie, że Brazylijczyk będzie latem dostępny za niższą cenę. Mistrzowie Francji muszą jednak mieć na uwadze, że zawodnik Królewskich wzbudza też zainteresowanie wśród innych wielkich zespołów.

Rodrygo w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce Realu Madryt. W tym czasie Brazylijczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Los Blancos na 60 milionów euro.