PSG podebrało go Barcelonie. Zdradza, dlaczego zmienił klub

Dro Fernandez zadebiutował w niedzielę w PSG. Kilka tygodni temu był bohaterem sensacyjnego transferu. Wychowanek Barcelony ujawnił, dlaczego zmienił klub.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Dro Fernandez

Enrique odegrał kluczową rolę

Dro Fernandez na początku roku zakomunikował w Barcelonie, że chce odejść. Wywołało to wielkie poruszenie w klubie, gdyż zamierzano przedłużyć z nim umowę. Jeden z największych talentów akademii figurował w planach Hansiego Flicka, pod wodzą którego debiutował w tym sezonie. Mimo tego, zawodnik zadecydował inaczej i finalnie wylądował w Paris Saint-Germain.

Paryżanie wygrali batalię o 18-letniego Hiszpana. Ostatecznie zapłacili za niego nieco ponad osiem milionów euro. Mając na uwadze jego znikome doświadczenie w seniorskiej piłce – to dobre pieniądze, natomiast kibice nie mieli wątpliwości, że to światowy talent.

W niedzielę Fernandez zadebiutował w PSG. Wszedł na nieco ponad kwadrans w wygranej rywalizacji z Marsylią (5-0). Pokazał się z dobrej strony, choć nie miał udziału przy żadnym trafieniu.

Po meczu Fernandez przyznał, że znakomicie odnalazł się w stolicy Francji. Przyznał też, że głównym czynnikiem, który zadecydował o jego transferze, była osoba Luisa Enrique.

– Luis Enrique to niesamowity trener. Wszyscy mi to mówili. To jeden z powodów, dla których podpisałem kontrakt z PSG. Ma wielkie zaufanie do młodych piłkarzy. Paryż to najlepsze miejsce do rozwoju. Muszę dalej pracować, aby grać więcej. Odkąd tu przybyłem, czuję się, jakbym był tu cały sezon. Muszę wszystkim za to podziękować. Będę dalej pracować, aby wszystko szło w dobrym kierunku – przekazał nastolatek po debiucie w pierwszej drużynie PSG.