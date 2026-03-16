PSG planuje transfer. Gigant chce wyłożyć 40 mln euro

Paris Saint-Germain zamierza latem sfinalizować transfer środkowego obrońcy. Joel Ordonez z Club Brugge może zostać wykupiony przez francuskiego giganta za kwotę około 40 milionów euro - przekazał Ekrem Konur.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Joel Ordonez na celowniku PSG

Paris Saint-Germain prowadzi w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 57 punktów, jednak walka o mistrzostwo Francji w tym sezonie jest niezwykle zacięta. Tuż za plecami paryżan znajdują się zawodnicy RC Lens, co sprawia, że każdy mecz staje się kluczowy dla końcowego układu tabeli. Drużyna Luisa Enrique jest blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Chelsea (2:0) w pierwszym meczu na Parc des Princes.

W kontekście nadchodzącego okna transferowego największym priorytetem PSG będzie wzmocnienie formacji defensywnej. Choć Willian Pacho sprawdził się w paryskim zespole, występy Lucasa Beraldo i Illyi Zabarnyiego pozostawiają wiele do życzenia. Dodatkowo wiek i niepewna przyszłość w klubie Marquinhosa sprawiają, że mistrzowie Francji mogą potrzebować solidnej pary środkowych obrońców.

Według doniesień Ekrema Konura, głównym celem PSG na nadchodzące lato jest Joel Ordonez z Club Brugge. Za 21-letniego ekwadorskiego defensora klub z Belgii oczekuje około 40 milionów euro. Kontrakt Ordoneza obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Ordonez ma na koncie 14 występów w kadrze narodowej. Do Europy trafił w 2022 roku z Independiente za blisko cztery miliony euro. W bieżącym sezonie utalentowany stoper rozegrał 35 meczów i zdobył cztery bramki. Warto dodać, że sytuację zawodnika monitorują również przedstawiciele Liverpoolu, Juventusu czy Interu.