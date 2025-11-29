PSG oferuje 80 mln euro premii gwieździe Realu Madryt! To byłby hit

Vinicius Junior po wygaśnięciu kontraktu z Realem Madryt może przenieść się do innego giganta. Jak donosi El Nacional w grę wchodzi transfer do PSG. Paryżanie kuszą go gigantyczną premią za podpis.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Vinicius może liczyć na premię za podpisanie kontraktu z PSG

Vinicius Junior zbliża się do momentu, w którym będzie musiał podjąć decyzję dot. kolejnego kroku w karierze. Obecny kontrakt z Realem Madryt obowiązuje go do czerwca 2027 roku. Mimo trwających negocjacji wciąż nie został przedłużony, przez co przyszłość piłkarza stoi pod znakiem zapytania. Nie jest tajemnicą, że mocno zabiegają o niego kluby z Arabii Saudyjskiej, ale to nie wszystko.

W grę wchodzi również pozostanie w Europie. Pojawiały się plotki łączące go z Manchesterem United i Manchesterem City. Chętne na podpisanie kontraktu z Viniciusem Juniorem jest również Paris Saint-Germain. W przypadku Francuzów kuszą go wielką premią.

Z informacji serwisu El Nacional wynika, że Vinicius w przypadku podpisania kontraktu z PSG może liczyć na 80 mln euro premii. Warunkiem jest jednak fakt, żeby przyszedł do klubu za darmo, czyli latem 2027 roku. Paryżanie nie chcą wydawać ponad 100 milionów euro w przyszłym roku, jakich zażąda Real, jeśli zostanie podjęta decyzja o sprzedaży piłkarza. Wolą pozyskać go za darmo.

Zwycięzca ostatniej edycji Ligi Mistrzów jest w stanie zagwarantować Brazylijczykowi zdecydowanie wyższy kontrakt. Przypomnijmy, że kwestia wynagrodzenia to jeden z problemów w trwających negocjacjach na linii Vinicius – Real. W Paryżu 25-latek mógłby liczyć nie tylko na wysokie zarobki, ale również bycie niekwestionowaną gwiazdą numer jeden, wyprzedzając w tym Ousmane Dembele.