PSG może stracić wielki talent. Kluby z Premier League chcą pomocnika

PSG zamierza zatrzymać Ibrahima Mbaye, który znajduje się na celowniku wielu klubów Premier League. Florian Plettenberg poinformował, że senegalski skrzydłowy jest na radarze m.in. Chelsea i Aston Villi.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Chelsea i Aston Villa polują na Ibrahima Mbaye

Paris Saint-Germain w obecnym sezonie mierzy się z rosnącą konkurencją ze strony RC Lens, które prezentuje bardzo wysoką formę. Paryżanie nie mogą odskoczyć rywalom w tabeli, co zapowiada emocjonującą rywalizację o mistrzostwo Francji. W zespole Luisa Enrique nie brakuje piłkarzy wysokiej klasy, ale również młodych talentów, które dopiero wkraczają w najlepszy okres swojej kariery.

W tym kontekście na radarze angielskich klubów znalazł się 18-letni skrzydłowy PSG, Ibrahim Mbaye. Chelsea i Aston Villa rozważają jego pozyskanie w styczniowym oknie transferowym. Informację podał Florian Plettenberg, podkreślając duże zainteresowanie młodym Senegalczykiem, mimo że paryski klub planuje zatrzymać zawodnika.

Mbaye nie ma zbyt wielu okazji do gry na Parc des Princes, co wynika z ogromnej konkurencji w ataku PSG. Chelsea, znana z celowania w obiecujące talenty, mogłaby zapewnić młodemu zawodnikowi regularną szansę rozwoju i stopniowe wejście do pierwszego zespołu. Z kolei Aston Villa buduje ambitną kadrę pod wodzą Unai Emery’ego. Na Villa Park walczą o miejsca premiowane awansem do Ligi Mistrzów.

Mbaye to ośmiokrotny reprezentant Senegalu. W obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań, strzelił jednego gola i dołożył jedną asystę. Transfermarkt.de wycenia utalentowano skrzydłowego na 25 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.