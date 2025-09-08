PSG chce przedłużyć umowę ze swoją gwiazdą. Kontrakt leży na stole

Paris Saint-Germain rozpoczął rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu z Bradleyem Barcolą. Nowa umowa 23-letniego skrzydłowego ma obowiązywać do 2030 roku - informuje "Le Parisien".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Bradley Barcola negocjuje nowe warunki z PSG

Paris Saint-Germain ma za sobą historyczny sezon. Po raz pierwszy w historii klubu paryżanie sięgnęli po trofeum Ligi Mistrzów, a w finale rozbili Inter Mediolan (5:0). Jednym z bohaterów zespołu Luisa Enrique był Bradley Barcola, który zakończył rozgrywki z imponującym dorobkiem 21 bramek i 19 asyst.

Latem 23-letni skrzydłowy wzbudził ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Po zawodnika zgłaszały się Liverpool, Bayern Monachium, Arsenal oraz Chelsea. Jednak PSG stanowczo odrzuciło wszelkie oferty, jasno dając do zrozumienia, że Barcola jest kluczowym zawodnikiem.

Według informacji Benjamina Quareza z „Le Parisien”, działacze mistrza Francji rozpoczęli już rozmowy w sprawie nowej umowy dla 15-krotnego reprezentanta Francji. Obecny kontrakt obowiązuje do 2028 roku, lecz klub chce przedłużyć do 2030. Przypomnijmy, iż 23-latek występuje na Parc des Princes od 2023 roku, kiedy to został sprowadzony z Lyonu za 45 milionów euro.

Choć w niektórych ważnych spotkaniach Luis Enrique stawiał na bardziej doświadczonych zawodników takich, jak Ousmane Dembele, to Barcola udowodnił, że może być jednym z liderów ofensywy PSG. W trwającym sezonie wystąpił już we wszystkich czterech meczach, a jego znaczenie dodatkowo wzrośnie wobec kontuzji Dembele oraz Desire’a Doue. Obaj zawodnicy nabawili się urazów w trakcie wrześniowej przerwy reprezentacyjnej.