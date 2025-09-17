PSG chce gwiazdę Barcelony! Na stole 70 milionów euro

PSG szuka wzmocnień na rynku transferowym, a ich uwagę przykuł Dani Olmo. FC Barcelona może zaakceptować ofertę w wysokości 70 mln euro. Luis Enrique jest wielkim fanem piłkarza - informuje El Nacional.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Dani Olmo celem transferowym PSG

Paris Saint-Germain w poprzednim sezonie osiągnęło cel, o jakim marzyli od zawsze. Po raz pierwszy w historii francuski gigant sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. W decydującym meczu pokonali Inter Mediolan aż (5:0), przypieczętowując potrójną koronę. Teraz chcą powtórzyć ten sukces, a przybliżyć ich do tego ma transfer, o jaki poprosił Luis Enrique, czyli szkoleniowiec paryskiego zespołu.

Z informacji El Nacional wynika, że Enrique chce, aby do drużyny dołączył Dani Olmo. Reprezentant Hiszpanii jest aktualnie związany z FC Barceloną. Do Katalonii przeniósł się latem ubiegłego roku z Lipska za 55 milionów euro. Na początku bieżącego sezonu ma jednak problem z tym, aby wywalczyć miejsce w wyjściowej jedenastce. Z czterech dotychczasowych spotkań tylko raz rozpoczął od pierwszej minuty. Łącznie spędził na boisku zaledwie 174 minuty.

Źródło sugeruje, że Enrique jest przekonany, że Barcelona zgodzi się na negocjacje ws. transferu Olmo. Mówi się, że kwota rzędu 70 milionów euro przekona Dumę Katalonii, aby sprzedać piłkarza. Zdaniem szkoleniowca PSG pomocnik byłby idealnym uzupełnieniem składu i stałby się kluczową częścią projektu w zespole mistrza Francji.

Warto pamiętać, że w przeszłości miało miejsce kilka transferów na linii Barcelona – PSG. Z Hiszpanii do Francji przenosili się m.in. Neymar, Lionel Messi, czy grający do dziś w paryskim klubie Ousmane Dembele.