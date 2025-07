Reprezentant Polski ma trafić do Ligue 1. Blisko transferu

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Przemysław Frankowski blisko powrotu do Ligue 1

Przemysław Frankowski w lutym tego roku przeniósł się do Galatasaray Stambuł na zasadzie wypożyczenia z RC Lens. Po zakończeniu sezonu turecki gigant zdecydował się wykupić reprezentanta Polski za siedem milionów euro. Jednak jego przygoda nad Bosforem może zakończyć się szybciej, niż się spodziewano.

Jak informuje Santi Aouna z „Foot Mercato”, 30-letni skrzydłowy uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu ze Stade Rennais. Trwają obecnie rozmowy między klubami w sprawie wypożyczenia z opcją wykupu.

Frankowski nie zdołał przebić się do podstawowego składu Galatasaray i wystąpił jedynie w 15 spotkaniach, notując zaledwie jedną asystę. Polak dał już zielone światło na powrót do Ligue 1, gdzie wcześniej z powodzeniem reprezentował barwy Lens. Wszystko wskazuje na to, że jego transfer do Rennes to tylko kwestia czasu.

🚨EXCL: 🔴⚫️🇵🇱 #Ligue1 |



✍️ Przemyslaw Frankowski a donné son accord pour rejoindre Rennes



🔐 Rennes et Galatasaray tentent de finaliser un prêt avec OAhttps://t.co/WNlSUAKmMz pic.twitter.com/AXHNJaesfT — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 21, 2025

W polskiej Ekstraklasie Frankowski występował w barwach Jagiellonii Białystok. Później grał dla Chicago Fire i RC Lens. Na poziomie Ligue 1 uzbierał łącznie 122 mecze, w których zdobył 18 bramek i dorzucił 12 asyst. Jego obecna umowa w klubie ze Stambułu obowiązuje do czerwca 2028 roku.