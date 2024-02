Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Wypożyczenie Romelu Lukaku do AS Romy dobiegnie końca wraz z zakończeniem sezonu

Chelsea chce definitywnie sprzedać napastnika podczas letniego okna transferowego

The Blues zaoferowali promocyjną cenę i wycenili piłkarza na 30 milionów euro

Chelsea chce sprzedać Lukaku za 30 milionów euro

Romelu Lukaku podczas wypożyczenia w AS Romie wrócił do dobrej formy. Mimo to jego dobre występy wcale nie muszą oznaczać, że rosły napastnik pozostanie w stolicy Włoch na dłużej. Giallorossi borykają się z problemami związanymi z Finansowym Fair Play, przez co ich ruchy na rynku transferowym są ograniczone.

Jak poinformował portal “Il Messaggero” pomocną dłoń w kierunku Romy wyciągnęła Chelsea. The Blues zaproponowali zniżkę przy zakupie reprezentanta Belgii i wycenili go na 30 milionów euro. Jednak sprawa definitywnego transferu wciąż będzie zależeć od kilku innych kwestii jak, chociażby awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jeśli podopieczni Daniele De Rossiego zapewnią sobie grę w najważniejszych rozgrywkach klubowych na świecie, to ich sytuacja finansowa ulegnie zmianie. Wtedy opcja dłuższego pobytu Lukaku na Stadio Olimpico będzie możliwa.

Jak na razie Romelu Lukaku zagrał w tym sezonie 27 spotkań, w których strzelił 15 bramek. Portal Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro.