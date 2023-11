IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski rozegrał 57. minut w meczu z Realem Sociedad

Polak jednak przez ten czas był cieniem w grze zespołu

Barcelona wygrała 1:0 w hicie La Liga

“Odłożyć w czasie nadejście swojego zmierzchu”

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach znajduje się w ogniu dość sporej krytyki. Czasami jest ona mniej, a czasami bardziej zasłużona. Niemniej faktem jest, że napastnik jest daleki od dobrej formy strzeleckiej – do której przez lata przyzwyczaił – w zespole Barcelony, przez co kibice i dziennikarze często uderzali i uderzają w 35-latka. Potwierdził to wczorajszy występ przeciwko Realowi Sociedad, gdzie Polak był po prostu niewidoczny.

– Nie miał ani jednej szansy do strzelenia gola. Musi wczuć się w rytm meczu – pisze “Sport”, który wystawił Lewandowskiemu notę 4, drugą najgorszą w zespole Barcelony.

– Znalazł się w podstawowej jedenastce, ale jakby nie grał. Został zmieniony, gdy Barcelona potrzebowała gola. To symptomatyczne – dodaje “Mundo Deportivo”.

– Polak znalazł się w wyjściowym składzie, mimo że po powrocie nie gra na tym samym poziomie. Brakuje mu treningu. Musi walczyć z czasem, żeby odłożyć w czasie nadejście swojego zmierzchu – komentuje z kolei “Relevo”.

