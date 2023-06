fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Łakomy

Łukasz Łakomy jest bardzo bliski przenosin do Young Boys Berno

Na sprzedaży swojego pomocnika Zagłębie Lubin zarobi dwa miliony euro

To czwarty największy transfer wychodzący w historii Miedziowych

Poważne pieniądze dla Miedziowych

Łukasz Łakomy nie miał szans na regularną grę w Legii Warszawa, dlatego w styczniu 2021 roku trafił do Zagłębia Lubin. Sezon 2022/2023 był w jego wykonaniu bardzo udany. Pomocnik wystąpił we wszystkich 34 ligowych spotkaniach, a jego dorobek wyniósł cztery trafienia oraz trzy asysty. 22-latek zasłynął przede wszystkim z precyzyjnego uderzenia z dystansu.

Obiecująca kampania sprawiła, że Miedziowi mogli liczyć na sprzedaż młodzieżowego reprezentanta Polski. Okazuje się, że dojdzie do niej już w trakcie tego lata. Łakomy przeniesie się do Szwajcarii i zasili szeregi BSC Young Boys Berno.

Zagłębie Lubin zarobi na swoim zawodniku spore pieniądze. Piotr Janas informuje, że będzie to kwota rzędu dwóch milionów euro, co stanowi jedną z największych sprzedaży w historii klubu.

Do tej pory największe pieniądze Miedziowi otrzymali za Bartosza Białka, który przeniósł się do Wolfsburga za kwotę pięciu milionów euro. Jarosław Jach kosztował Crystal Palace 2,75 miliona euro, a Filip Jagiełło trafił do Genoi za dwa miliony euro.

🆕Dużo było o transferze Łukasza Łakomego do @BSC_YB (za @Filipinn009), ale nie widziałem info, za Ile.



Dostałem pytanie, czy @ZaglebieLubin – zważywszy, że kontrakt ŁŁ wygasa za rok – zgodziło się oddać go za mniej niż 1 mln €



