Potencjalny rywal Rakowa zabiegał o reprezentanta Polski

IMAGO Na zdjęciu: Damian Szymański

Damian Szymański mógł tego lata zmienić pracodawcę

AEK Ateny otrzymał ofertę za Polaka

Po reprezentanta Polski zgłosił się mistrz Turcji

Szymański mógł zagrać w Galatasaray. Zdecydowana reakcja

Tego lata do ligi tureckiej przeniósł się Sebastian Szymański. Jego nowym klubem zostało Fenerbahce. Do ligowego rywala mógł trafić innym reprezentant Polski o tym samym nazwisku.

Damian Szymański wzbudził zainteresowanie Galatasaray. Turecki zespół ma już w składzie: Mauro Icardiego, Driesa Mertensa, czy Nicolo Zaniolo. Polak byłby zatem otoczony piłkarzami z uznanymi nazwiskami.

Reprezentant Polski został wyceniony przez Galatasaray na cztery miliony euro. Giannis Chorianopoulos ujawnił, że AEK Ateny odrzucił ofertę transferu. Strony nie wrócą do do tematu, ponieważ zawodnikiem klubu ze Stambułu został Karem Demirbay. Galatasaray to potencjalny przeciwnik Rakowa w czwartej rundzie el. Ligi Mistrzów.

