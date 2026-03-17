Porto dopłaci Jagiellonii za Pietuszewskiego! Oto warunek

Oskar Pietuszewski zimą zaliczył głośny transfer, przechodząc do FC Porto. Portugalczycy zapłacili za nastolatka 8 milionów euro. Record.pt informuje, że Jagiellonia Białystok może spodziewać się niebawem dodatkowego bonusu za awans do Ligi Mistrzów.

Jagiellonia dostanie kolejne 2 mln euro za Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski w ostatnich tygodniach stał się nową gwiazdą FC Porto. Nastolatek trafił do zespołu w styczniu, ale błyskawicznie się zaaklimatyzował w nowym otoczeniu. W ośmiu meczach zdobył trzy gole i zaliczył do tego dwie asysty. Portugalczycy wydali na niego 8 milionów euro. Inwestycja szybko zaczęła się spłacać. Tamtejsze media ujawniły, że Smoki będą musiały dopłacić do transferu.

Wszystko przez klauzulę, jaką wpisano w umowę. Record podaje, że chodzi o awans do Ligi Mistrzów, który wydaje się formalnością. FC Porto zajmuje 1. miejsce w tabeli ligowej i pewnie zmierza po pierwsze od dawna mistrzostwo Portugalii. Bezpośredni awans do najważniejszych europejskich pucharów gwarantuje tylko 1. miejsce w lidze. Z kolei 2. pozycja daje przepustkę do eliminacji.

Jaka kwota może zasilić konto Jagiellonii Białystok? Media piszą o dodatkowych 2 milionach euro, jeśli Porto zagra w Lidze Mistrzów. Wtedy łączna kwota transferu Oskara Pietuszewskiego wyniesie 10 mln euro. Gdyby podopieczni Francesco Fariolego jakimś cudem spadli na 3. miejsce w lidze, mogą liczyć na dodatkową furtkę do Ligi Mistrzów. Ekipa z Estadio do Draga wciąż rywalizuje w Lidze Europy. Triumf w rozgrywkach również jest premiowany grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Przypomnijmy, że oprócz Pietuszewskiego w Porto gra także dwóch innych reprezentantów Polski. Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior to kluczowi piłkarze wyjściowej jedenastki.