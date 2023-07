IMAGO / Nikola Krstic Na zdjęciu: Mateusz Skoczylas

Mateusz Skoczylas błyszczał na mistrzostwach Europy U-17

W trakcie turnieju zdobył trzy bramki

W ten sposób zwrócił na siebie uwagę uznanych klubów

Mateusz Skoczylas na celowniku uznanych europejskich klubów

Mateusz Skoczylas to zawodnik młodzieżowych drużyn Zagłębia Lubin. W ostatnim czasie szerszej publiczności zaprezentował się na mistrzostwach Europy do lat 17. Podczas turnieju zdobył trzy bramki, przyczyniając się do dobrego wyniku całej reprezentacji. Biało-czerwoni doszli do półfinału.

Bardzo dobre występy nie umknęły skautom europejskich klubów. Jako pierwsi po Skoczylasa zgłosili się przedstawiciele portugalskiego Sportingu CP. Jednak oferta opiewająca na 250 tys. euro została odrzucona przez Zagłębie Lubin. Miedziowi twierdzą, że młody talent jest wart o wiele więcej.

Oprócz tego piłkarzem ma się interesować AC Milan. Samo Zagłębie Lubin również myśli o przyszłości Skoczylasa. Jego rozwój uważnie monitoruje trener pierwszej drużyny Waldemar Fornalik.