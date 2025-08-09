Polonia Warszawa potwierdziła ciekawy transfer. To reprezentant Finlandii

Simon Skrabb został nowym piłkarzem Polonii Warszawa, oficjalnie poinformował klub. 30-letni pomocnik z Finlandii podpisał dwuletni kontrakt i będzie występował z numerem 23.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pawlak

Simon Skrabb nowym zawodnikiem Polonii Warszawa

Polonia Warszawa ogłosiła transfer Simona Skrabba. To ofensywny pomocnik mający na koncie 14 występów w reprezentacji Finlandii i pierwszy zawodnik z tego kraju w historii Czarnych Koszul. Ostatnio grał w greckim Volos NPS, gdzie w rundzie wiosennej był podstawowym zawodnikiem i rozegrał 17 meczów. O spodziewanym transferze kilka dni temu donosił już „Sportbladet”.

Skrabb rozpoczynał karierę w rodzimym FF Jaro, a już jako 13-latek był testowany przez Liverpool prowadzony wtedy przez Rafę Beniteza. W fińskiej ekstraklasie zagrał 62 razy, po czym przeniósł się do Szwecji. W barwach Atvidabergs FF, Gefle IF i IFK Norrkoping spędził pięć sezonów, notując 41 goli i 35 asyst. W 2015 roku jego trafienie zostało nominowane do nagrody FIFA Puskasa.

W 2019 roku trafił do włoskiej Brescii, gdzie miał okazję dzielić szatnię z Mario Balotellim. Po dwóch latach wrócił do Szwecji, zostając kluczowym graczem i kapitanem Kalmar FF. W tym klubie rozegrał 99 spotkań, zdobył 19 bramek i zanotował tyle samo asyst.

Nowy pomocnik Polonii nie wystąpi jeszcze w meczu 4. kolejki 1. Ligi ze Zniczem Pruszków, ponieważ klub wciąż czeka na komplet dokumentów z Grecji. Do dyspozycji trenera Mariusza Pawlaka będzie od kolejnego spotkania.

