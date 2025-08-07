Polonia Warszawa jest bardzo blisko dopięcia interesującego wzmocnienia. O krok od pierwszoligowca jest reprezentant Finlandii, czyli Simon Skrabb, który obecnie jest bez klubu - donosi "Sportbladet".

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pawlak

Simon Skrabb o krok od Polonii Warszawa

Polonia Warszawa rozpoczęła sezon Betclic 1. Ligi nie tak jak sobie tego wyobrażała. Czarne Koszule ponieśli dwie porażki na start rozgrywek. Podopieczni Mariusza Pawlaka odkuli się dopiero przed tygodniem, kiedy udało im się pokonać Stal Mielec (3:1). Okienko transferowe jeszcze trwa, a pierwszoligowiec rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami.

Z informacji przekazanych przez „Sportbladet” dowiadujemy się, że Polonia Warszawa lada moment będzie mogła ogłosić nowego zawodnika. Otóż o krok od przeprowadzki do stolicy kraju jest Simon Skrabb. 30-latek to 14-krotny reprezentant Finlandii. Skrzydłowy jednak od początku sierpnia pozostaje bez klubu, po tym jak dobiegła końca jego umowa z greckim Volos NPS.

Simon Skrabb nie jest tak anonimową postacią. W przeszłości fiński zawodnik występował nawet na boiskach Serie A. Rozegrał wówczas 10 spotkań w barwach Brescii, z którą później spadł z ligi. Kibice ze Stadio Mario Rigamonti jednak nie mogą dobrze wspominać przygody 30-latka w ich ukochanym klubie.

W minionym sezonie Simon Skrabb rozegrał 17 spotkań w barwach Volos NPS. Reprezentant Finlandii zdołał w tym czasie nawet strzelić gola. A udało mu się to w rywalizacji ligowej przeciwko Panserraikosowi.